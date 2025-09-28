Anistia a Bolsonaro seria desastre, diz professor citado em voto de Fux

Trump reage por instinto. Não creio que ele pense nas consequências. Ele fica irritado quando é derrotado, mas logo desiste e passa para outra coisa. Não acho que tenha uma grande estratégia para o Brasil.

No passado, sim, os Estados Unidos agiram de forma clandestina. Apoiaram os militares (em 1964), mas tentavam esconder isso. Creio que este tipo de ação aberta, não premeditada e despreparada por parte de Trump não vai levar a nada.

Voto de Fux

Ministro do STF, Luiz Fux votou para absolver Bolsonaro de todos os crimes de que foi acusado na trama golpista. Além de ter sido o único voto divergente no julgamento até agora, ele questionou os métodos de Alexandre de Moraes. Citado pelo ministro no voto, o professor da Universidade de Nova York disse que punição à tentativa de ruptura é necessária para coibir novas ofensivas.

Li o voto, mas não posso julgar se faz sentido do ponto de vista jurídico. Quando ele invoca a ciência política, não consigo ver quais conclusões o ministro Fux desejou extrair. É verdade que acadêmicos definiram a democracia de maneiras distintas. Isso justifica as ações de Bolsonaro? Isso implica que ele não tentou um autogolpe?