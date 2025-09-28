Barroso diz que é favorável à redução de penas para condenados pelo 8/1

Ministro disse que conversou com presidentes da Câmara e Senado sobre o tema apenas uma vez. Para ele, porém, alterar a lei para mexer na duração das penas desses crimes seria "casuísmo".

Eu disse a eles que concordava que aquela me parecia a melhor solução: dar uma redução de pena. Os 'bagrinhos' cumpririam dois anos ou dois anos e meio e sairiam da prisão, o que eu achava de bom tamanho para os que não eram financiadores nem planejadores.

Luís Roberto Barroso, em entrevista à Globonews

A Câmara discute a chamada PEC da Dosimetria, que deve atenuar as penas dos condenados por envolvimento nos atos golpistas e também reduzir a pena imposta a Bolsonaro. O ex-presidente foi punido com 27 anos e três meses de prisão por ter atuado como liderança do plano golpista.

Mexer no tamanho das penas, não, acho que é uma legislação recente, curiosamente aprovada no governo passado, de defesa do Estado Democrático de Direito, as penas são razoáveis. Mexer na pena acho que é um casuísmo. Fazer prevalecer uma interpretação alternativa razoável, como essa da consunção, acho que é palatável.

Luís Roberto Barroso

Barroso diz que uso de Magnitsky é 'irrazoável e injusta'

A aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família é "uma coisa muito irrazoável e injusta", disse Barroso em entrevista à CNN. Ele afirmou que espera que as sanções aplicadas possam ser revertidas "em pouco tempo".