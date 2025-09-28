Barroso diz que uso de Magnitsky contra STF é ação 'irrazoável e injusta'

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou em entrevista à rede de televisão CNN que a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família "uma coisa muito irrazoável e injusta".

O que aconteceu

Barroso afirmou que espera que as sanções aplicadas possam ser revertidas "em pouco tempo". Também citou "custos pessoais" da atuação no STF, especificamente a falta de segurança para a família dos magistrados. Antes, ele e demais ministros poderiam ir com parentes e amigos a eventos públicos e esportivos. Hoje, para sair de casa, precisam de três seguranças.

Os EUA aplicaram sanções da lei Magnistky contra Moraes e ainda cancelaram vistos de quase todos os ministros do STF. Apenas Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques foram poupados.