Justiça barra doutorado de R$ 183 mil às custas da prefeitura de Salvador

A Justiça mandou suspender o pagamento, pela prefeitura de Salvador, do curso de R$ 183 mil para um doutorado da secretária municipal de Fazenda do município, Giovanna Guiotti Testa Victer.

O que aconteceu

Juiz ainda determinou a suspensão de qualquer pagamento a contratos com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que realizaria o curso. A decisão é de sexta-feira (26). Glautemberg Bastos de Luna, da 15ª Vara de Fazenda Pública de Salvador, destacou que, enquanto faz novos gastos, a prefeitura deve pagamentos a 152 servidores.

O UOL procurou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), neste domingo. Os esclarecimentos serão publicados quando forem recebidos.