Kotscho: A virada de Lula e a agonia bolsonarista em novo cenário para 2026

No dia seguinte, no Brasil, o Senado enterrou, com votação unânime na CCJ, a PEC da Bandidagem, como ficou conhecida a aliança do bolsonarismo com o centrão para garantir a impunidade dos parlamentares e abrir caminho para votar a anistia, alvos das grandes manifestações populares no domingo anterior. Nem se fala mais a sério em anistia.

Deu tudo tão errado para a direita bolsonarista e tudo tão certo para Lula que a semana chegou ao fim com Tarcísio desistindo da corrida presidencial, segundo seus aliados. Fora de controle, o lesa-pátria Eduardo Bolsonaro ainda atacou o governador paulista e os senadores, e se lançou candidato de si mesmo a presidente contra a vontade do pai.

Depois de visitar Jair, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, voou aos Estados Unidos para acalmar Eduardo, mas o estrago já estava feito. Para completar, a ex-primeira-dama Michelle também colocou seu nome à disposição para concorrer a presidente, embaralhando ainda mais o campo bolsonarista.

No auge das sanções ao Brasil atiçadas pelo filho do ex-presidente e o neto do último ditador, Lula jogou parado. Trump piscou primeiro. E deixou "os Bolsonaros" pendurados na brocha. Agora, quaisquer que sejam os resultados práticos do encontro entre Trump e Lula, que ainda não tem data marcada, o presidente já pode se considerar vitorioso na queda de braço com a maior potência mundial.

Quem sabe agora o Brasil possa, finalmente, mudar a pauta, no Congresso e na mídia, que havia sido sequestrada pela família golpista, deixando em segundo plano o necessário debate público sobre os grandes temas nacionais.

Vida que segue.