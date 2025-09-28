Lula ironiza Bolsonaro e fala em soberania do país após encontro com Trump

Gente, essa é a caminhada da soberania educacional do Brasil. Nós temos consciência que é através da educação, da creche à universidade, da alfabetização a um curso de engenharia, que a gente vai tornar o Brasil soberano pra nunca mais ninguém dar palpite sobre o Brasil. Viva a educação brasileira, viva o MEC. Lula, em vídeo nas redes sociais

Fala ocorre após Lula se encontrar com Trump na ONU. Os dois se cumprimentaram durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na semana passada. Após o breve encontro, o norte-americano anunciou em seu discurso que deve se reunir com Lula nesta semana, em uma primeira sinalização pública de distensionamento do diálogo entre os dois mandatários.

Trump aplicou tarifaço a produtos brasileiros e sanções a ministros do STF. Oito ministros tiveram visto cassado e Alexandre de Moraes chegou a ser sancionado na Lei Manitsky, que proibe ele de manter relações financeiras com instituições que operem no sistema bancário norte-americano. Expectativa é de que assuntos sejam abordados em negociação com Lula.

Evento hoje teve corrida na Esplanada dos Ministérios. Grupos participaram de cerimônia em celebração ao aniversário do MEC com corridas de 10 e cinco quilômetros na Esplanada dos Ministérios. Em paralelo à competição, Lula aproveitou para fazer uma caminhada de 3 quilômetros com ministros no local e foi acompanhado por apoiadores que estavam na corrida.

Presidente percorreu trajeto de três quilômetros. Os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e Alexandre Padilha (Saúde) participaram do evento.

Lula chegou a correr em alguns trechos e registrar imagens. Acompanhado de perto pelos seguranças e pela equipe de fotógrafos do Planalto, presidente aproveitou para correr em alguns trechos do percurso, que partiu do Ministério da Educação, desceu a Praça dos Três Poderes e voltou para o MEC.