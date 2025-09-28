MPF cobra União por prédio no RJ com 440 mil documentos e risco de incêndio

O MPF (Ministério Público Federal) pediu à Justiça nesta semana que determine que a União "assuma concretamente" a antiga sede do IML (Instituto Médico Legal), localizada no Centro do Rio. O local abriga 440 mil itens iconográficos — entre fotografias e negativos— e corre risco de incêndio.

O que aconteceu

Pedido foi feito na última terça-feira (23). No documento, o MPF afirma que o prédio está em "precário estado de conservação" e que há "necessidade de criação de condições para o tratamento de documentação". Após solicitação, a 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro deu 15 dias para a União se manifestar sobre o caso.

Especialistas identificaram itens com "alto potencial inflamável" no local. Além dos microfilmes em base de nitrato de celulose, uma equipe do Aperj (Arquivo Público do Estado do Rio) localizou em agosto microfilmes em base de acetato de celulose em "avançado, e irreversível, estado de deterioração".