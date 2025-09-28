STF forma maioria para manter Careca do INSS e Camisotti presos

Gilmar Mendes se declarou impedido de participar do julgamento, mas não precisa justificar o motivo. O ministro Dias Toffoli foi o único que ainda não se manifestou. O julgamento no plenário virtual vai até a próxima sexta-feira (3).

Os dois empresários foram presos pela PF no dia 12 de setembro. A investigação corre no STF após o ministro Dias Toffoli puxar todos os casos e eles serem redistribuídos para André Mendonça, que é o relator das investigações na corte.

Os empresários foram presos após a PF apontar que estavam dilapidando patrimônio e seguiam cometendo crimes. Eles já haviam sido alvos de buscas da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril pela Polícia Federal em vários estados.

Como bem aponta a PGR, em análise incipiente e precária, inerente à cognição sumária, típica das medidas de natureza cautelar, a Polícia Federal apresenta evidências suficientes para corroborar a hipótese de que, em tese, os investigados prosseguiriam ainda a praticar delitos, notadamente buscando ocultar ou dilapidar o patrimônio angariado por meio de condutas ilícitas e branquear os recursos provenientes do esquema criminoso.

André Mendonça, ministro do STF, na decisão

A PF aponta desvio de R$ 53 milhões por Antunes. Segundo a PF, o "Careca do INSS" é um dos mentores do esquema de descontos indevidos nas aposentadorias. Com esses valores, o empresário teria construído um patrimônio milionário. Para a corporação, pessoas e empresas relacionadas ao lobista receberam R$ 48,1 milhões de associações suspeitas de descontos indevidos em benefícios de aposentados, além de R$ 5,4 milhões de empresas ligadas a essas entidades, totalizando R$ 53,5 milhões em desvios.

Na CPMI, ele negou crimes e se colocou como "um empreendedor nato". Segundo ele, "criaram um personagem fictício". Questionado sobre seus rendimentos e as 22 empresas, o empresário afirmou que todos seus ganhos são lícitos e foram declarados à Receita Federal.