Depois de derrota com PEC da Blindagem, Câmara tenta melhorar imagem com IR

Proposta é alterar penas e mexeria no Código Penal. A ideia do deputado é reduzir entre sete a 11 anos as condenações de envolvidos no 8 de Janeiro, o que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas sem extinguir sua pena. Segundo a Folha, Bolsonaro teria dito a aliados que toparia o acordo, desde que pudesse manter sua prisão domiciliar.

Relator marcou conversas com parlamentares da esquerda para esta semana. Paulinho disse que precisa alinhar o texto para chegar a um consenso com a maioria da Câmara, o que obriga que ele fale com todos os lados, por isso não deve ainda entregar uma proposta nesta semana. O medo é não combinar com o Senado e enfrentar o mesmo desgaste que houve com a blindagem.

Deputados da base veem entrave com pressão bolsonarista. Ivan Valente (PSOL-SP) disse ao UOL que o projeto está sendo usado como "moeda de troca". "O que virou o Imposto de Renda? Moeda de chantagem, como o centrão faz sempre e como o Lira é especialista."

Mexer no texto pode ser outro problema. Um dos temores é a mudança na compensação. O UOL apurou que uma possibilidade de alteração no projeto seria o aumento na tributação dos grandes bancos, com lucro acima de R$ 1 bilhão. O PP, do opositor Ciro Nogueira (PI), vai insistir em elevar a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e usar a arrecadação para reduzir a taxação dos super-ricos.

Isso anteciparia a necessidade de aprovação. Para mexer nessa parte do texto, o projeto precisaria ser aprovado até setembro, para cumprir o prazo da noventena, ou seja, um período de ao menos um ano antes de entrar em vigor. "Nós não estamos —pelo menos até agora nas conversas— no nível de mexer em CSLL. Então o Imposto de Renda tem até o prazo de 31 de dezembro, para manter a anualidade", frisou Lira.

Lira fala em estar "dentro do calendário". Ele disse que o Senado "vai ter outubro, novembro e dezembro para pegar um texto já bastante mastigado" e eventualmente devolvê-lo para a Câmara, em caso de alterações, ou enviá-lo para sanção do governo. O Planalto agora prevê aprovação até outubro e vê a compensação como principal entrave. Para tentar pressionar, tem batido na tecla da necessidade de taxar os super-ricos.