Carla Araújo: Caso de Bolsonaro não deve mudar no STF com Fachin presidente

Os casos continuarão chegando. O governador [de São Paulo] Tarcísio [de Freitas] esteve nessa tarde com o ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do senador Flávio Bolsonaro. Na saída, ele falou justamente que o Fachin poderia ajudar a Suprema Corte.

Especificamente no caso do Bolsonaro, o julgamento aconteceu e é difícil imaginar que algo vá mudar por conta da presidência [do STF]. Isso não muda, apesar do que querem os bolsonaristas. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla também aponta que Fachin deve priorizar pautas ligadas a questões ambientais e trabalhistas, com destaque para o julgamento sobre vínculo de motoristas de aplicativos, mas sem buscar protagonismo fora dos autos.

Deve ser um perfil um pouco mais discreto. Fachil tem um perfil de causas ambientais e de algumas questões trabalhistas também. Ele já colocou na pauta, por exemplo, que a primeira ação no plenário em relação à presidência dele deve ser dos vínculos trabalhistas dos aplicativos.

Há muitas questões do Supremo que podem dar protagonismo ao Fachin, não necessariamente com holofotes muito fortes e ele falando fora dos autos. A expectativa é que ele fale, mas apenas nos autos, e tenda a ter uma atuação um pouco mais discreta do que foi a do ministro Luís Roberto Barroso. Carla Araújo, colunista do UOL