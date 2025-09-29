Fachin toma posse na presidência do STF com Lula e segurança reforçada

O ministro Luiz Edson Fachin tomou posse nesta tarde como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), com a presença do presidente Lula (PT) e um reforço na segurança.
Barroso falou em bênção. Ao passar o comando do STF, Luís Roberto Barroso disse ser "uma bênção para o país, nesse momento, poder ter uma pessoa como Vossa Excelência conduzindo o Supremo com o encargo de manter as luzes acesas nesses tempos em que de vez em quando aparece escuridão". O público presente aplaudiu o novo presidente antes mesmo que Barroso pudesse terminar a frase de posse.
Cármen Lúcia exaltou o atual momento, em que o STF sofre uma pressão inédita, inclusive vinda dos EUA. Disse que há um "tom mais forte da gravidade especial do momento experimentado no mundo e especialmente em nosso país". "Os juízes dessa casa tem ciência das específicas tribulações de nosso tempo que impõe uma interrupta vigilância dos valores e princípios da democracia tão duramente conquistada no Brasil e recentemente agredida, desconsiderada, ultrajada por antidemocratas, em vilipéndio antipatriótico e abusivo contra o Estado de Direito vigente."
Mandato tem duração de dois anos. A cerimônia reúne chefes dos três Poderes na sede do STF e também conta com segurança reforçada, com mais de 30 agentes vindo de tribunais de todo o país e equipes da PM do Distrito Federal vigiando o acesso à praça dos Três Poderes. Fachin assume o comando do STF e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com Alexandre de Moraes como vice.
Cúpula dos três Poderes presente. Além de Lula, que foi recebido por Luís Roberto Barroso, Moraes e Fachin, estão no evento o vice Geraldo Alckmin e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Ao todo, mais de mil pessoas foram convidadas.
Posse sem pompa. Em contraste com a cerimônia de Barroso, que teve participação da cantora Maria Bethânia, Fachin tem evento discreto, com o Hino Nacional ficando a cargo do Coral Supremo Encanto, composto por servidores e colaboradores do tribunal.
Expectativa de mudança de perfil no tribunal. Avesso a entrevistas, Fachin deve impor um novo estilo ao tribunal e, como mostrou o UOL, buscar retomar o protagonismo do plenário da corte e tentar reduzir os atritos com o Congresso.
Fachin assume o tribunal em meio à pressão sem precedentes dos Estados Unidos contra o Judiciário. O país já anunciou cancelamento de vistos de oito ministros do Supremo, incluindo Fachin, e também sancionou Moraes e sua esposa com a Lei Magnitsky, criada para punir envolvidos em corrupção e crimes contra a humanidade. Sanções foram articuladas nos EUA pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo empresário Paulo Figueiredo, denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por tentar coagir a Justiça brasileira por meio das punições.
Ministro assume a Corte com expectativa de reduzir tensões e tirar o STF do foco de ataques. O tribunal passou os últimos anos no foco de ataques de bolsonaristas que chegaram ao ápice com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e seguiram intensos com as investigações que levaram à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão. Ainda cabe recurso da condenação.
Não há como se resignar com a injustiça sem se deixar morrer um pouco em nossa própria humanidade. Em tempos de radicalismo febris, vazios e inúteis, os perigos estão mais próximos do desgaste mais profundo, em detrimento dos valores democráticos, capturados muitas vezes, especialmente pelos mais frágeis, pelos discursos salvacionistas e estéreis, que são todavia ofuscantes do palavrório facilitado e ilusório. Os nossos não são tempos de imprudência, que valentia não é coragem nem poltronice a neutralidade, mas omissão.
Cármen Lúcia, em posse de Fachin como presidente do STF
Trabalhadores de apps na pauta
Primeira sessão presidida por Fachin deve analisar casos que discutem vínculo empregatício de trabalhadores de plataformas. Ele não deve se furtar a pautar temas sensíveis e que envolvam direitos sociais, temática que permeia toda a carreira de Fachin. Nesta quarta (1º), está previsto o julgamento de duas decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram vínculos empregatícios de trabalhadores do Uber e do Rappi.
Fachin tomou posse no tribunal em 2015. Ele foi indicado pela presidente Dilma Rousseff (PT). Sua sabatina foi uma das mais longas no Senado, com cerca de 12 horas de duração. Com histórico de atuação na advocacia, principalmente nas áreas de direito civil, agrário e imobiliário, ele também foi procurador do estado do Paraná.
