Fachin assume STF sob a sombra de Moraes e com estilo oposto a Barroso

Passou de ídolo a inimigo dos bolsonaristas em 2021, quando anulou as condenações de Lula na operação, tornando o petista novamente elegível.

Quatro anos depois, com Lula agora presidente, Fachin deixa a relatoria dos casos remanescentes da operação que colocou empresários e políticos no banco dos réus, mas que perdeu credibilidade diante de vícios processuais e dúvidas sobre a validade das provas.

Foco ainda será político

Os próximos dois anos ainda serão marcados por julgamentos políticos e menos técnicos. Sob a presidência de Fachin, o STF terá de julgar os núcleos restantes da trama golpista que já condenou Jair Bolsonaro. Do mesmo modo, os ministros serão convocados a apreciar a denúncia contra um dos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por coação em processo judicial.

De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o parlamentar e o empresário Paulo Figueiredo tentaram interferir no julgamento do caso de forma "inequívoca e constante". A denúncia lista notícias, postagens em redes sociais e lives para mostrar que a dupla já vinha articulando as sanções junto às autoridades norte-americanas desde o começo do ano.

Em ambos os casos, porém, não será Fachin a ocupar os holofotes, mas seu vice-presidente, Alexandre de Moraes. "Ele ainda tem o inquérito das fake news sob sua relatoria. De cena, ele não vai sair tão cedo", diz o cientista político Marco Antonio Teixeira, da FGV-SP.