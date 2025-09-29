Lula veta mudança na Lei da Ficha Limpa que diminuiria inelegibilidade

Foi vetado mais um dispositivo. Além da que altera o prazo inicial para contagem da inelegibilidade, também houve veto em incisos do Artigo 2 que previam efeitos retroativos e imediatos da nova Lei para fatos e condenações pretéritas ou processos já transitados em julgados.

As justificativas foram técnicas. "Os vetos buscam garantir o respeito a isonomia, a segurança jurídica e a coisa julgada, assim como se baseiam em julgados consolidados do Supremo Tribunal Federal", informou a Secom (Secretaria de Comunicação) da Presidência. Em especial quando enfrenta o Congresso, Lula tem pedido à AGU (Advocacia-Geral da União) e ao Ministério da Justiça para trazerem a base legal.

O texto aprovado no Senado foi articulado para não beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Inelegível até 2030, ele foi condenado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pela prática de abuso de poder político, no caso dos ataques às urnas em encontro com embaixadores; e econômico, pelo uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 2022.

Os vetos marcam mais um encontro de Lula frente à atitude do Congresso. "Eu faço questão dessa modernização, dessa atualização da legislação da Lei da Ficha Limpa para dar o espírito do legislador quando da votação da lei. A inelegibilidade, ela não pode ser eterna", declarou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao votar a favor da proposta.