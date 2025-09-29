Médico vai à casa de Bolsonaro em Brasília após ex-presidente passar mal

Na última ida ao hospital, Bolsonaro também deixou sua casa após um quadro de vômito. Segundo os médicos, ele teve tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope, chegou à unidade desidratado e com frequência cardíaca elevada.

Na ocasião, o ministro do STF Alexandre de Moraes permitiu a saída por emergência. Se for levado a um hospital, Bolsonaro terá 24 horas para comunicar o STF. Como está em prisão domiciliar, ele não pode sair de casa. Já médicos podem visitar o ex-presidente sem necessidade de avisar a Corte.

Bolsonaro tem problemas de saúde decorrentes da facada que sofreu em 2018. No dia 16 de agosto, ele passou por exames que diagnosticaram esofagite, gastrite e resíduos de infecções pulmonares.

Ex-presidente recebeu a visita de Tarcísio de Freitas (Republicanos) hoje. Autorizado por Moraes, o governador de São Paulo foi à casa de Bolsonaro para tratar do projeto de redução de pena para envolvidos em atos golpistas, que está sendo discutido na Câmara e pode beneficiar o ex-presidente.

Ele foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A prisão domiciliar, no entanto, foi decretada antes, devido ao descumprimento da medida cautelar de proibição do uso de redes sociais, no inquérito que apura coação no curso da ação penal da trama golpista.