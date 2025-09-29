Michelle processa Joice Hasselmann por chamá-la de 'amante de Bolsonaro'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou com um processo contra a ex-deputada Joice Hasselmann por danos morais e pediu a retirada de um vídeo em que é chamada de amante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Michelle entrou com ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em 19 de junho, a juíza Thaís Araújo Correia, da 17ª Vara Cível de Brasília, negou o pedido de urgência da defesa para a retirada do vídeo do YouTube. Ela alegou que eventual excesso no exercício do direito à liberdade de expressão deve ser analisado após o adequado contraditório e instrução processual.

Joice deu as declarações em entrevista ao Content Podcast, de Pedro Mendonça, em 28 de agosto. Na ocasião, ela afirmou que Michelle é "de baixíssimo nível" e que teve um caso com Bolsonaro enquanto ele era casado com outra mulher. "A crentinha era amante do Bolsonaro", afirmou.