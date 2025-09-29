Com deputado nos EUA, Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro por edital

O ministro deu 15 dias para que a defesa do deputado se manifeste. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está nos Estados Unidos desde fevereiro.

Para Paulo Figueiredo, Moraes determinou a notificação por carta rogatória. O procedimento para o caso do ex-comentarista da Jovem Pan tem como base um acordo de cooperação jurídica feito entre dois países —é um processo mais burocrático e demorado. O ministro citou na decisão que o empresário mora nos EUA há dez anos.

Moraes também determinou o desmembramento do processo. Desta forma, o STF poderá analisar a denúncia contra Eduardo enquanto o processo para firmar o acordo de cooperação jurídica seja realizado.

Na semana passada, o ministro do STF já havia mandado notificar os denunciados. Mesmo com a dupla morando fora do Brasil, eles podem responder ao processo e acessar o conteúdo da ação, que é eletrônico.

Dessa maneira, não resta dúvidas de que o denunciado [Eduardo Bolsonaro], mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do §2º do art. 4º da Lei 8.038/90, sua citação por edital.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Eduardo e Figueiredo chamaram a denúncia de "fajuta". Em nota conjunta divulgada há uma semana, eles afirmaram que vivem sob a "jurisdição da Constituição americana".