Netanyahu compra problema ao não conversar com radicais, diz professor

Os dois dizem a mesma coisa: nenhum papo com autoridade palestina. Netanyahu comprou um problema, porque será cobrado disso quando voltar para casa. Os radicais não aceitam esse ponto, que é sensível. Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais

Para Trevisan, o contexto atual é diferente de outras tentativas de paz, pois envolve a destruição em Gaza e a forte pressão internacional pelo reconhecimento do Estado palestino.

O Hamas não foi convidado para a negociação. Não apitou coisa alguma, como diríamos nós aqui no Brasil, e recebeu uma carta pronta, uma obrigação a fazer. Cabe saber se ele vai cumprir ou não isso.

Isso já aconteceu outras vezes e não resultou em um processo de paz. O que há de diferente agora? Gaza completamente destruída, 70 mil mortos e um forte apelo internacional, inclusive com dois membros do Conselho de Segurança da ONU mudando de posição em relação ao que sempre disseram perto dos EUA, reconhecendo o Estado palestino. Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais

O professor destaca ainda que a prioridade internacional não é proteger os palestinos, mas garantir sustentação política para Netanyahu dentro de Israel.