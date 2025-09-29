STF tem 2 votos contra concessão de floresta em terras indígenas a empresas

O STF tem dois votos contrários à concessão para a iniciativa privada de florestas ocupadas por povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A ação pede que a Suprema Corte declare, de forma expressa, que é proibido conceder esses territórios a empresas.

O que aconteceu

Dias Tofolli votou, no mérito, pela procedência do pedido ajuizado pelo PV (Partido Verde). Como o julgamento da ação está no início, os ministros que votaram podem mudar o voto, o relator pode pedir destaque e levar o julgamento ao plenário físico ou ainda os magistrados pedirem vistas e interromperem a votação.

Edson Fachin, que assume hoje a presidência do STF, votou acompanhando Tofolli. Nove ministros precisam se manifestar no plenário virtual. A data prevista para o fim do julgamento é sexta-feira (3).