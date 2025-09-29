Tarcísio dirá a Bolsonaro que tentará reeleição; Ratinho Jr é bola da vez

A primeira razão para continuar no cargo seria a intenção de deixar um legado. Ficar quatro anos no governo é considerado tempo insuficiente para elaborar e colocar políticas públicas em prática. Também não haveria tempo hábil para projetar, licitar e construir obras. Estas entregas são vistas como as marcas que renderão dividendos durante anos.

Outro motivo é o risco político. Governadores que pularam etapas na carreira têm fracassado. Os interlocutores citaram João Doria como exemplo a não ser seguido. O resultado da pressa foi ir direto e sem escalas de um dos cargos mais importantes da política nacional para a aposentadoria.

A resistência do bolsonarismo radical a Tarcísio é omitida por aliados. Discursos sem criticar Alexandre de Moraes e passagens pelas gestões Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT) são motivos de desconfiança da ala extremista em relação ao governador.

Eduardo Bolsonaro dá voz a este grupo ideológico. O deputado federal não poupa Tarcísio de críticas em redes sociais. A divulgação de conversas pelo WhatsApp entre o parlamentar e o pai revelou que no privado o tom é ainda mais ácido.

O recado de Tarcísio a Bolsonaro sobre tentar a reeleição não convence o meio político como um todo. O centrão ressalta que muita coisa vai acontecer até o final do ano e mudanças consideráveis podem vir. Uma ala acredita que o governador está despistando para evitar se tornar alvo de Lula e do PT.