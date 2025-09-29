Daniela Lima: Tarcísio precisa cumprir roteiro pela bênção do clã Bolsonaro

Por quê? Eduardo Bolsonaro está ensaiando um voo solo. Para uma costura para dar certo e funcionar, é preciso trazer o apoio integral do ex-presidente. Sem isso, não tem como lançar a candidatura com sucesso, porque a direita já teve dificuldade e perdeu para Lula com Bolsonaro no governo. Na oposição e fragmentada, seria ainda mais difícil. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela explica que Tarcísio intensificou gestos em direção ao bolsonarismo radical, inclusive visitando Bolsonaro em prisão domiciliar e mudando o tom em relação a Alexandre de Moraes.

Tarcísio fez acenos ao bolsonarismo mais radical. Foi à avenida Paulista, atacou o ministro Alexandre de Moraes de uma maneira como nunca havia feito antes, a ponto de os dois, que tinham uma relação cordial, não estarem mais conversando.

Depois, Tarcísio se recolheu e agora volta à cena fazendo gestos, indo até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo solidário, dizendo que vai ficar candidato à reeleição em São Paulo, tirando o carro dele da frente. Daniela Lima, colunista do UOL

A colunista destaca que o núcleo bolsonarista trabalha em duas frentes: defender anistia para Bolsonaro e tentar reverter sua inelegibilidade.