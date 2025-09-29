Tarcísio visita Bolsonaro para conversar sobre proposta para 2026

Uma delas seria a vontade de deixar um legado à frente do estado de São Paulo. Ficar quatro anos no governo é considerado tempo insuficiente para elaborar e colocar políticas públicas em prática. Também não haveria tempo hábil para projetar, licitar e construir obras. Estas entregas são vistas como as marcas que renderão dividendos durante anos.

Outro motivo é o risco político. Governadores que pularam etapas na carreira têm fracassado. Os interlocutores citaram João Doria como exemplo a não ser seguido. O resultado da pressa foi ir direto e sem escalas de um dos cargos mais importantes da política nacional para a aposentadoria.

Recado de Tarcísio não convence o meio político. O centrão ressalta que muita coisa vai acontecer até o final do ano e mudanças consideráveis podem vir. Uma ala acredita que o governador está despistando para evitar se tornar alvo de Lula e do PT.

29.set.2025 - Coletivo Alvorada, de Belo Horizonte, faz protesto contra Tarcísio de Freitas na entrada do condomínio de Jair Bolsonaro, onde o governador visita o ex-presidente Imagem: Amanda Freitas/UOL

Discurso de reeleição diverge de movimentações recentes. O governador foi presença constante em Brasília, onde participou de eventos da direita e de jantares. Agenda incluiu articulações para o andamento do projeto da anistia.

Sem previsão de negociações sobre anistia nesta vinda à capital federal. Não há na agenda de Tarcísio desta vez encontros para negociar o perdão aos presos pelo 8 de Janeiro.