Ruy Ferraz: 'Autoridades falaram demais; caso exigia sigilo', diz professor

A divulgação excessiva de informações por parte das autoridades atrapalhou a investigação do assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz, afirma Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no UOL News, do Canal UOL.

O caso, que envolveu perseguição e morte de suspeito, levou à emissão de oito mandados de prisão e ganhou grande atenção pública, aumentando a pressão sobre a condução policial.