Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Do UOL, em São Paulo
Luís Roberto Barroso em sessão de despedida da presidência do STF
Luís Roberto Barroso em sessão de despedida da presidência do STF Imagem: Antonio Augusto/STF

Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF, fará em outubro um retiro espiritual organizado pela Brahma Kumaris. O ministro pretende refletir sobre a possibilidade de se aposentar do Supremo, segundo a colunista do UOL Carla Araújo.

O que é a Brahma Kumaris

É um movimento espiritual criado na Índia em 1937. Fundado por Lekhraj Kripalani, conhecido como Brahma Baba, o grupo nasceu com uma liderança feminina inédita: os bens do fundador foram entregues a um comitê de oito jovens mulheres que passaram a comandar a organização.

Prática central é a meditação Raja Yoga. O método busca relaxamento mental e equilíbrio entre o mundo interno e externo, sendo o principal exercício oferecido nos retiros.

Organização promove estudos espirituais, virtudes e serviço social. De acordo com o site da instituição, a Brahma Kumaris oferece quatro áreas de aprofundamento: conhecimento espiritual sobre alma, Deus e karma; assimilação consciente de virtudes em situações adversas; prática da meditação Raja Yoga; e o compromisso de servir espiritualmente outras pessoas, estimulando autonomia e propósito de vida.

É a maior organização espiritual conduzida por mulheres no mundo. A liderança feminina é considerada um diferencial do grupo e segue como princípio desde a sua fundação.

Evento feminino realizado pela Brahma Kumaris em Nova Déli, em 2018
Evento feminino realizado pela Brahma Kumaris em Nova Déli, em 2018 Imagem: Hindustan Times/Getty Images

Tem mais de um milhão de membros em mais de 8.000 centros distribuídos em mais de 110 países, com sede espiritual em Mount Abu, na Índia. A instituição tem escritórios regionais em cidades como Londres, Nova York, Moscou e Nairóbi, coordenando atividades internacionais.

No Brasil existe desde 1979, com sede em São Paulo. O movimento chegou ao país trazida pelo professor australiano Ken O'Donnell e, desde então, expandiu suas atividades com centros em diversas cidades. A sede, chamada Lighthouse (farol, em tradução livre), fica em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, e já recebeu líderes internacionais da organização.

Sua atuação é reconhecida pela ONU e por entidades globais. A Brahma Kumaris tem status consultivo junto ao Ecosoc (Conselho Econômico e Social das Nações Unidas) e vínculos com Unicef e Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), participando de debates sobre clima, igualdade de gênero e direitos humanos.

Sede da Brahma Kumaris em Mount Abu, no estado do Rajastão, na India
Sede da Brahma Kumaris em Mount Abu, no estado do Rajastão, na India Imagem: IndiaPictures/Getty Images

Por que Barroso fará o retiro

Ele tem o hábito de praticar meditação e costuma se retirar anualmente para reflexão espiritual. O retiro está marcado para o fim de outubro outubro e terá duração de uma semana.

Ministro não revelou o local do encontro. Por motivos de privacidade e segurança, ele apenas confirmou que será um retiro da Brahma Kumaris, mas fora da Índia.

Aposentadoria é cogitada, mas não está definida. Ao jornal Folha de S.Paulo, o ministro afirmou: "Sair do Supremo é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Ainda não tomei essa decisão".

Possíveis sucessores já circulam em Brasília. Como mostrou a colunista Daniela Lima no UOL, Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas aparecem entre os nomes cotados para uma eventual indicação do presidente Lula.

