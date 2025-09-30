Conselho de Ética cancela sessão e adia punição a deputados de motim

A sessão do Conselho de Ética prevista para hoje e na qual seria avaliada a abertura processos contra 14 deputados envolvidos no motim bolsonarista da Câmara foi cancelada.

O que aconteceu

O presidente do Conselho, Fabio Schiochet (União-SC), não conseguiu estar em Brasília nesta semana. O deputado justificou que o caso foi encaminhado a ele somente na última quinta, quando ele já havia assumido compromissos em Santa Catarina.

A sessão para tratar dos processos disciplinares será na próxima terça. A data foi estipulada por Schiochet, que prometeu não deixar o caso esperando por uma definição.