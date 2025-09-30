Josias: CPMI do INSS vira 'Comissão Para Lamentar' com abusos e humilhações

O espetáculo é curto, de curta duração. Os depoentes recebem ordem de prisão na CPI, sob refletores, e depois são liberados no escurinho, depois de pagamento de fiança. Um deles foi liberado ali pouco depois das quatro horas da manhã, da madrugada, e pagou a sua fiança e foi embora.

Toda a investigação, em princípio, é boa. Se você tem um crime, e nós estamos falando de um crime gravíssimo, roubaram-se aposentados no Brasil, então o crime tem uma natureza até hedionda, você está roubando de gente muito humilde. Quando você está diante de um crime desse, toda investigação é bem-vinda, mas o que está acontecendo nessa CPI do INSS, é que a comissão está forçando portas já arrombadas pela Polícia Federal e utiliza dados recolhidos pelos investigadores para humilhar investigados, que já estão bastante encrencados. Isso tem nome, isso se chama abuso de autoridade.

Para Josias, a condução da CPI mistura disputa política com exposição midiática, usando métodos que desmoralizam o trabalho das comissões parlamentares.

Esta CPI está se convertendo em mais uma comissão que estabelece como prioridade transformar uma investigação regulamentar num processo de desmoralização do Instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito. Então, o que poderia ser um processo regular, uma investigação parlamentar que tenha ali a sua dose de politização natural, estamos falando de um ambiente político, Naturalmente, há um ambiente político e haverá disputa política nessa CPI. Agora, é preciso respeitar mesmo aqueles que estão numa posição bastante delicada. A CPI não está interrogando inocentes.

