Na presença de Lula, STM dá posse à 2ª ministra de sua história

"Capacidade de julgar não tem gênero", diz ministro. O colega exaltou a presidente do STM e a chegada da nova ministra. "A nossa corte, ao acolher mais uma mulher, se mostra alinhada com os valores da modernidade, da equidade e da inclusão. Ela demonstra que a excelência é o único critério que realmente importa. A chegada de Vossa Excelência, ministra Verônica, é a prova cabal de que o mérito, o saber jurídico e o caráter são as únicas credenciais necessárias para ocupar esta cadeira", afirmou Artur Vidigal de Oliveira.

Ministra falou em "apoio da esquerda, da direita e do centro". Agradeceu ainda a Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, que não estava presente, e a Alckmin, que elogiou em público.

Que este marco não seja apenas um símbolo isolado, mas um passo para que o nosso Judiciário, no futuro, não precise mais de datas, de gestos ou de estatísticas para lembrar que mulheres estão presentes em igualdade. Que nossas filhas e netas encontrem um Judiciário em que a igualdade seja um pressuposto, não uma conquista, como deve ser em uma democracia.

Verônica Sterman, ministra do STM

Quis o destino que fosse eu a empossá-la, ao lado do ilustre presidente da República que nos nomeou, em um gesto que reafirmou seu compromisso democrático de privilegiar vivências distintas em prol da evolução do processo civilizatório nacional. A evidência, a presença feminina nos espaços de poder fortalece a legitimidade estatal, aprofunda a qualidade das decisões judiciais e humaniza as instituições ao enfatizar o projeto plural da existência. Ao recebê-la como a segunda mulher nomeada, o STM escreve mais um capítulo em sua trajetória bicentenária, pois cada passo dado em favor da diversidade é um passo dado em direção a uma Justiça que se reconhece no outro e que se compromete com o ideal de universalidade inata ao direito.

Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM

Evento lotou plenário do STM. Mais de 400 convidados confirmaram presença. O plenário do tribunal, porém, só comporta 180 convidados e, com isso, vários dos presentes acabaram assistindo a cerimônia de um outro auditório que foi aberto para o evento.