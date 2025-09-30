'Paralisação ameaça democracia americana', avalia Jamil Chade

Com democratas e republicanos travados sobre programas sociais e cortes, a possibilidade de paralisação preocupa não só pelo impacto econômico, mas também por alimentar descrença na política, dando espaço para discursos como o de Donald Trump.

Não há sequer um consenso para continuar a fazer o Estado funcionar. E aí pode ser muito grave. E também tem um outro aspecto dessa história. Se o Congresso não chegar a um acordo, se isso tudo paralisar o Estado, há um risco de que isso legitime o quê? A descrença na política. A descrença, inclusive, na democracia. Então, é um jogo muito perigoso, porque de um lado, como você colocou, a barganha que é muito legítima, a volta de programas sociais não parece ser descabido. Mas uma paralisia, ela pode ser prejudicial para a própria democracia americana ou para a própria tentativa da resistência americana de manter essa democracia ainda viva.

Não é por acaso que aconteceu em 2019 e volta a acontecer agora. É o estilo Trump se impondo ou tentando se impor diante do Estado que por décadas, décadas, basicamente construiu uma convivência entre republicanos e democratas que obviamente num momento de crise chegava a ser um acordo.

Jamil lembra o impacto internacional: paralisar o Estado americano afeta licitações, cadeias de suprimentos e pode frear a economia mundial, como ocorreu em 2019.

Essa é uma história muito impressionante, porque, claro, nós não estamos falando de um estado que, ao parar, não tem impacto nem no vizinho, não. Nesse caso, ele tem um impacto generalizado. É muito sério porque esse impacto ele vai muito além das fronteiras dos Estados Unidos. Aquele momento que ele parou por cinco semanas em 2019 foi um freio na economia americana, sem dúvida nenhuma, mas [também] um freio na economia mundial. Uma economia mundial neste momento que, claro, também vive muitas incertezas. Não é um bom momento, nunca é um bom momento para um Estado do tamanho dos Estados Unidos parar, mas neste momento teria um impacto, sem dúvida, bastante relevante na economia mundial.

