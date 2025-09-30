Daniela Lima: Partidos médios articulam volta do financiamento privado

Qual foi a escolha que o país fez? Com representantes pressionados pelos escândalos de caixa dois e de empresas financiando partidos, muito explorados na época da Lava Jato, o país optou por esse custo ser todo do dinheiro público. Isso garantiu aos partidos um dinheiro que eles não precisam se esforçar para fazer, proporcional ao tamanho das bancadas deles.

O PL, por exemplo, tem a maior bancada e ficará proporcionalmente com a maior fatia desses quase R$ 5 bilhões aprovados hoje para investir em 2026. Depois vem o PT e assim sucessivamente. Volta-se agora a discutir a pertinência de pedir a volta do financiamento privado de campanha.

Os partidos médios e pequenos perceberam que é impossível disputar a eleição em pé de igualdade com as maiores bancada, que têm uma fatia infinita de recursos. Os partidos médios e pequenos estão articulando a volta do financiamento privado de campanha. Aquele que tiver um projeto que atrai determinado setor da sociedade ou do empresariado terá recurso.

É uma discussão complexa que está colocada. Hoje, os partidos não precisam suar nada para, sendo grandes, garantir bancada na Câmara e navegarem com muito dinheiro no ano eleitoral e fora dele também. Daniela Lima, colunista do UOL