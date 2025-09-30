PF e Tarcísio divergem sobre suposta conexão do PCC com metanol nas bebidas

Tarcísio também convocou uma coletiva de imprensa sobre o assunto nesta manhã. Questionado sobre a suposta participação do PCC, o governador divergiu da PF e afirmou que os inquéritos abertos no estado levaram a suspeitos que não são ligados à facção. "Não há evidência de que haja crime organizado nisso", declarou. O secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), afirmou que está "completamente descartada a hipótese do PCC".

Associação Brasileira do Combate à Falsificação levantou a suspeita de envolvimento do PCC. A entidade divulgou uma nota em que o metanol utilizado para adulterar bebidas alcoólicas pode ser o mesmo importado ilegalmente pela facção para batizar combustíveis. O esquema foi revelado recentemente nas Operações Carbono Oculto e Cadeia de Carbono, da PF.

Também há divergência sobre o número de casos. Na coletiva organizada pelo governo federal, a secretária de Vigilância em Saúde, Mariângela Simão, informou que seis casos foram confirmados na cidade de São Paulo e outros dez estão em investigação. Entre as suspeitas há cinco na capital, duas em São Bernardo do Campo, uma em Limeira, uma em Itapecerica da Serra e uma em cidade não informada.

Já o governo de SP citou 22 casos, sendo 7 confirmados e 15 em investigação. Segundo a gestão Tarcísio, das cinco mortes com sintomas por intoxicação por metanol, apenas uma foi confirmada e outras quatro estão em investigação.

Ontem, porém, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo havia confirmado dois óbitos e o governo federal mais uma, totalizando três. As vítimas, com mortes por intoxicação confirmadas ontem, são três homens, de 38, 45 e 48 anos.

Casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida. Gim, uísque e vodca consumidos em bares e adegas estão na lista. Os nomes dos estabelecimentos estão sob sigilo.