PGR defende que não há vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou contra o reconhecimento de vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e as empresas.

O que aconteceu

Segundo a PGR, uma decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) que reconhece o vínculo vai contra entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal). O Supremo marcou para amanhã o início do julgamento sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre entregadores e motoristas de aplicativos e as plataformas digitais.

PGR diz que a jurisprudência do STF sobre o tema é "firme". "Há, na conclusão adotada na origem, ofensa ao princípio constitucional da livre iniciativa e dissonância com a inteligência do Supremo Tribunal Federal no que tange à constitucionalidade de se situar à margem da CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] a prestação de serviço intermediada por plataformas digitais", disse a procuradoria.