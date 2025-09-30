PF investigará se há conexão entre crime organizado e bebidas com metanol

Seis casos foram confirmados na cidade de São Paulo e 10 seguem em investigação em quatro municípios. Com última atualização nesta manhã, há mais cinco suspeitas na capital, duas em São Bernardo do Campo, uma em Limeira, uma em Itapecerica da Serra e uma em município não identificado (o paciente está sendo tratado em Campinas). Um caso foi descartado.

"A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A apuração foi instaurada ontem. Segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada.]

Também foi aberto um processo administrativo pela Secretaria Nacional do Consumidor. "Para acompanhar exatamente essas ocorrências e verificar, do ponto de vista do direito do consumidor, quais são as providências que nós podemos adotar", explicou o ministro.

O rastreamento de possíveis novos casos será feito em parceria com o Ministério da Saúde. "Vamos reforçar com uma nota técnica específica em relação à intoxicação com metanol, [para] a definição de casos suspeitos para as vigilâncias locais, secretarias municipais e estaduais de todo o país: quando deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos", afirmou o ministro Alexandre Padilha.

A notificação será feita localmente. "À medida que o profissional de saúde identificou uma suspeita de intoxicação para o metanol, faça o contato direto com o Ciatox [Centro de Informação e Assistência Toxicológica] do seu estado para ter toda orientação em relação à conduta", sugeriu Padilha.

A ação conjunta entre PF e MJ tentará rastrear o consumo dos casos já identificados. "A ideia é que, a partir desses estabelecimentos, a gente possa identificar fornecedores. Mas é possível que alguns desses estabelecimentos ainda não tenham sido identificados. Por isso, é muito importante a ajuda do consumidor", afirmou Paulo Pereira, secretário do Consumidor.