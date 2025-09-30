Pressionado pela esquerda, Tarcísio muda agenda e entra na crise do metanol

A mudança de rota ocorreu também no mesmo momento em que o governo Lula entrou no assunto. Hoje, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal anunciaram uma coletiva para as 9h30 sobre os casos de intoxicação. Nela, o diretor da PF e o ministro Ricardo Lewandowski anunciaram a abertura de um inquérito e apontaram que outros estados, além de São Paulo, podem ter suspeita de bebidas contaminadas.

Publicamente e nos bastidores, deputados da oposição dizem que Tarcísio "está desconectado dos problemas reais do estado". "Mais uma vez o governador age a reboque dos fatos e somente após o governo Lula tomar uma atitude", aponta o líder do PT na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Antonio Donato.

Nas redes sociais, deputados federais também fizeram críticas. Na segunda-feira, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) cobrou um pronunciamento de Tarcísio e afirmou que "prioridade" dele foi visitar Bolsonaro para falar sobre a anistia. O governador também não participou da posse de Edson Fachin como presidente do STF, ontem.

A base do governador na Assembleia minimiza a ausência dele em SP na última segunda-feira. Ao UOL, eles dizem que responsabilidade de investigar é da polícia e que Tarcísio tem tomado as ações necessárias para solucionar a questão. Há quem diga também que os casos de intoxicação não são isolados e que devem ocorrer em outros estados.

Os casos vieram a público na sexta-feira. Uma secretaria ligada ao Ministério da Justiça divulgou nota informando que nove casos foram registrados no estado paulista. Ainda no fim de semana, a Vigilância Sanitária de São Paulo divulgou a morte de duas pessoas após ingerirem bebidas alcoólicas contaminadas por metanol.

Hoje, o governo estadual anunciou a criação de um gabinete de crise e interdições cautelares em estabelecimentos. A interdição ocorrerá em bares onde houve consumo de bebidas adulteradas. Segundo Tarcísio, a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda vão analisar notas fiscais e cruzar as informações para chegar aos distribuidores.