Renan Calheiros: Trocar compensações tira justiça tributária do IR

Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que trocar as compensações propostas pelo governo retira o caráter de justiça tributária da reforma do IR. Em entrevista ao UOL News - 2ª edição, o senador defendeu a taxação dos mais ricos e alertou que mudar as fontes pode tirar a progressividade do projeto.

O projeto de isenção do Imposto de Renda tramita na Câmara dos Deputados há mais de sete meses. Não se sabe exatamente por que demorou tanto a aprovação de uma matéria que tem 90% de apoio da sociedade.