Moraes acompanha Fux para manter o número atual de deputados em 2026

O veto ainda não foi analisado em sessão do Congresso. Isso motivou o pedido de Alcolumbre, sob a justificativa de "garantir segurança jurídica e estabilidade ao processo eleitoral vindouro". "Defiro o pedido cautelar para sustar a aplicação dos efeitos da decisão de mérito proferida nesta ADO às eleições legislativas federais de 2026, até que seja concluído o devido processo legislativo, cujo resultado poderá ser aplicado, com segurança e clareza, a partir das eleições legislativas de 2030", disse Fux.

Fux entendeu que a mudança não poderia ocorrer faltando um ano para as eleições. Ele atendeu o argumento apresentado pelo Senado, causando um revés para a Câmara. Ele determinou que a nova lei só poderá valer a partir das eleições de 2030.

O que fez o Congresso

Ação no STF motivou alteração. O STF havia determinado que o Congresso deveria definir, até 30 de junho, uma nova distribuição das 513 cadeiras da Câmara com base na população de cada estado.

Segundo o Censo de 2022 do IBGE, sete estados perderam população e, por isso, correm o risco de perder cadeiras na redistribuição. Para evitar que estados perdessem representantes, a Câmara e o Senado aprovaram um projeto que criava 18 novas cadeiras na Câmara dos Deputados, elevando o total de 513 para 531. As novas vagas seriam distribuídas entre nove estados, preservando a atual representação de todos os entes federativos.

A proposta foi amplamente aceita na Câmara: foram 361 votos favoráveis e 36 contrários na Casa que será beneficiada. O texto precisou retornar aos deputados depois que o relator do Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), incluiu um trecho que "proíbe qualquer aumento de despesa" na Câmara com a mudança.