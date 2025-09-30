STF notifica Eduardo Bolsonaro por edital e abre prazo para defesa

O Supremo Tribunal Federal notificou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) hoje para que ele apresente uma resposta à denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) por coação à Justiça. O prazo é de 15 dias.

O que aconteceu

O prazo começou a contar hoje, após a publicação do edital de notificação no Diário da Justiça. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a comunicação oficial da denúncia fosse feita dessa forma devido à dificuldade de localizar Eduardo, que está nos Estados Unidos desde fevereiro.

Moraes disse que o deputado está fora do Brasil para se furtar à aplicação da lei. "É inequívoca a ciência por parte do denunciado acerca das consultas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos, sobre a qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social X (antigo Twitter)", escreveu o ministro na decisão.