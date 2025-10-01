Em dia de votação do IR, Lula se reúne com líderes do centrão

A gente tem que ter responsabilidade na hora da discussão, discutir em alto nível, apresentar emendas que se sustentam, porque toda emenda tem uma ausência ou um aumento de arrecadação. Ela mexe no equilíbrio do projeto, mexe no equilíbrio no final das contas públicas e a gente vai ter que ver isso com calma.

Arthur Lira (PP-AL), relator da isenção do IR na Câmara

Líderes afirmam que ampliação da faixa de isenção têm votos favoráveis, mas há amparo na lei para barrar. Lideranças ouvidas pelo UOL afirmam que é provável a aprovação de um destaque —trecho que pode alterar o texto-base— para ampliar a faixa de isenção para cerca de R$ 7.000. A ideia é defendida por alguns parlamentares se Lira rejeitar as emendas sugeridas pelos deputados. O regimento interno da Casa, no entanto, determina que não serão aceitas sugestões que aumentem a despesa sem indicação da fonte de compensação.

Lira manteve os principais pontos apresentados pelo governo no texto aprovado na comissão em julho. Em outros, ampliou o benefício. Além da isenção para quem recebe até R$ 5.000, o texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.

Perda de arrecadação anual com isenção deve ser de R$ 25,5 bilhões, segundo cálculos. Pela legislação, é obrigatória a indicação de uma fonte de compensação para cada queda de receita. Lira manteve a sugestão do governo de cobrar de quem ganha mais.

Relatório de Lira estabelece uma taxa mínima para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. O texto prevê uma progressão da alíquota chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. Por exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

Centrão deve aceitar tributação dos super-ricos. Na avaliação dos líderes, a queda da compensação poderá gerar um novo desgaste de que a Casa não se importa com os interesses da população e inflar o discurso do governo de "ricos contra pobres" ou "nós contra eles". Os parlamentares querem suavizar a imagem negativa da Câmara, depois da aprovação da PEC da Blindagem, que foi enterrada pelo Senado.