Ex-deputado de GO é preso suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

O ex-deputado estadual Iram de Almeida Saraiva Junior, de Goiânia (GO), foi preso hoje no Rio por suspeita de estuprar a própria filha de 2 anos.

O que aconteceu

Ex-deputado estadual por Goiás, Iram Saraiva Junior foi preso na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, segundo a Polícia Civil. Anteriormente, foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra ele. Na ocasião, o ex-parlamentar teve o celular recolhido para análise.

Agentes coletaram e analisaram depoimentos de testemunhas, relatórios de um pediatra e de um psicólogo, além do depoimento da criança. De acordo com a polícia, as investigações duraram seis meses.