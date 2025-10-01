Justiça determina que Bolsonaro pague R$ 5.000 a advogado de Boulos

Jair Bolsonaro (PL) terá de pagar R$ 5.000 à defesa de Guilherme Boulos (PSOL), após o ex-presidente perder uma ação por danos morais movida contra o deputado federal.

O que aconteceu

A decisão saiu hoje. A sentença do juiz Júlio César Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determinou que Bolsonaro pague os honorários advocatícios da defesa de Boulos dentro do prazo de 15 dias. Não cabe recurso.

Ação envolvia declarações de Boulos em 2023 que ligavam o ex-presidente ao assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. À época, o parlamentar questionou "uma possível articulação do Bolsonaro e da família Bolsonaro com aqueles que mataram Marielle Franco". O ex-presidente processou o deputado pelas declarações.