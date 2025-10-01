'Mais fácil aprovar IR do que tirar um pouco de quem ganha muito', diz Lula

"Para que aprove alguma coisa mais, tem que dizer da onde vai sair a fonte", justificou Lula. Pela legislação, é obrigatória a indicação de uma fonte de compensação para cada queda de receita.

A perda de arrecadação anual com isenção deve ser de R$ 25,5 bilhões, segundo cálculos. O relatório de Lira estabelece uma taxa mínima para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano, com uma progressão da alíquota chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. Por exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

Isenção do IR é a principal pauta do governo no ano. A proposta é vista como a possível marca de Lula para o terceiro mandato e deverá ser utilizada em 2026 para aumentar a popularidade e ajudar na possível reeleição.

"Quem acompanha sabe que nem reajuste da tabela do Imposto de Renda eles faziam nesse país", defendeu Lula. Antes do petista, o último ajuste do IR havia sido feito pela gestão Dilma Rousseff (PT).

Após muito vaivém, o presidente se disse otimista com a aprovação. "Eu estou convencido de que a Câmara vai aprovar, estou convencido de que o Senado vai aprovar", disse.

Ontem, ele almoçou com presidentes da Câmara e do Senado. O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), estiveram com o presidente da República para tratar também da aprovação da proposta.