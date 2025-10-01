Letícia Casado: Mau humor do Congresso dificulta salvação de Eduardo

A questão do Eduardo e do Paulo Figueiredo não é sobre isso. O que está sendo colocado pela PGR é um crime de obstrução à Justiça porque eles estavam atuando para atrapalhar o processo em que o Jair Bolsonaro foi denunciado.

Eles escalaram, fizeram vários atos e costuraram uma punição ao Brasil, por meio das tarifas, e aos ministros. Isso é coação. Não é liberdade de expressão quando você passa a atuar para impedir o exercício desse juiz. Houve uma rede de articulação para atrapalhar o trabalho dos delegados federais e dos procuradores, inclusive do Paulo Gonet. Essas atitudes vão além de liberdade de expressão; constituem ameaça e obstrução à Justiça, como a PGR entende e coloca na denúncia.

Não será simples. Vejo pelas conversas que tenho que existe um grande mau humor em relação ao Eduardo, inclusive vindo de gente do próprio partido dele. O PL tem maioria bolsonarista agora, mas sempre foi de centrão. Há um grupo ali bem pragmático. As pessoas se relacionam, inclusive de olhar e falar 'isso daqui passou de todos os limites em relação ao Supremo; vamos dar uma segurada'. Está havendo esse momento de dar uma segurada no Eduardo. Letícia Casado

