Crise do metanol abre nova disputa entre governos Lula e Tarcísio; relembre

Tarcísio reivindicou a autoria das medidas adotadas para resolver a crise. Ele fez um post nas redes sociais em que disse que seu governo está "liderando as ações" em resposta à contaminação por metanol em São Paulo. "Nossa prioridade é cuidar das pessoas e trabalhar para que casos como esse não voltem a acontecer".

Os governos Lula e Tarcísio têm um histórico de disputas políticas. A mais recente ocorreu há duas semanas, quando Derrite dispensou ajuda da Polícia Federal para investigar o assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande. O secretário de Segurança agradeceu a oferta da PF, mas disse que o estado estava "amplamente qualificado para atuar no caso".

No fim de agosto, também disputaram protagonismo após uma operação contra o PCC. Foram realizadas três operações simultâneas contra a atuação da facção no setor financeiro e na cadeia de combustíveis — duas pela Polícia Federal (Quasar e Tank) e uma pelo Ministério Público de São Paulo com as polícias Civil e Militar (Carbono Oculto).

A PF e o MP organizaram entrevistas coletivas no mesmo horário. Ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lewandowski disse que foi "uma das maiores operações da história brasileira." Já a coletiva do MP teve participação de Derrite e do secretário da Fazenda de São Paulo, Samuel Kinoshita.

Em março, o embate foi entre Derrite e Lewandowski. O ministro da Justiça disse que "a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar", e o secretário de Segurança chamou a fala de "absurda". "O ministro é um senhor de idade e eu tenho muito respeito por ele, apesar das besteiras que ele fala. A culpa não é dele, é de quem o escolheu para essa função, porque não tem a mínima noção do que deve ser feito para combater o crime", disse Derrite em discurso na Alesp.