Dani Lima: Caso de Tagliaferro não envolve crime clássico como de Zambelli

A partir disso, qual é a acusação? De que ele teria vazado comunicações entre os funcionários do TSE. Houve uma série de reportagens da Folha de S.Paulo sobre o que ele entendeu serem vícios ou arroubos processuais cometidos por Moraes como presidente do TSE. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela explicou que, para a Justiça italiana, o caso de Tagliaferro não apresenta um crime evidente, ao contrário do de Zambelli, condenada por invasão de sistema e porte ilegal de arma.

Dentro do STF, a tese do Tagliaferro não prosperou. Moraes recebeu apoio público de colegas como Flávio Dino, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso. Ele virou um personagem nessa intrincada novela da política e do Judiciário brasileiro e seguiu o exemplo de Carla Zambelli. Daniela Lima, colunista do UOL

Segundo a colunista, Tagliaferro foi localizado na Itália por uma infração de trânsito, o que levou à checagem do processo de extradição. Daniela detalha como a Justiça italiana impôs medidas restritivas em vez de prisão preventiva.

Zambelli foi para a Itália, ele foi também e de lá tem falado contra Moraes, inclusive apoiando as medidas que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão pregando contra os integrantes do Supremo nos EUA. Ele disse que seria esse interlocutor na Europa. A informação que eu tive é que ele só foi localizado hoje por conta de uma infração de trânsito. A polícia foi checar e viu que havia o processo de extradição.