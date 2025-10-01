Múcio diz que mundo vive 'corrida armamentista' e pede verba para Defesa

Alguns companheiros da imprensa perguntam 'é por conta da Venezuela?' Não. É por conta da nossa fronteira, a gente não tá brigando com a Venezuela. A questão da Venezuela com os americanos é briga de vizinho. Eu quero que não mexam no meu muro, não encostem a luz da minha rua. Nós temos que cuidar para que se acertem, para que não briguem, mas é briga de vizinho.

José Múcio, ministro da Defesa

Ministro foi à comissão como parte dos esforços de articular a aprovação de lei. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Previsibilidade prevê a destinação de 1,5% da receita corrente líquida para orçamento militar, com crescimento de 0,1% ao ano.

"Brasil é ilha de paz". Múcio ponderou que o Brasil não se envolve em conflitos militares, mas insistiu que é preciso estar preparado: "Nós habitamos em uma ilha de paz no contexto global, isso é verdade, mas não estamos imunes aos humores internacionais".

O chefe da Defesa afirmou que o mundo vive corrida armamentista e Brasil está para trás. Porém, ele eximiu governantes de responsabilidade: "Isso não é culpa de nenhum ex-presidente da República, nem do presidente da República", afirmou.

Múcio defendeu a valorização das Forças Armadas. "Nós precisamos tirar da América do Sul a nódoa de que os militares são pretensos golpistas ou sonham em mudar o governo", afirmou, relembrando que estão sujeitos à liderança civil.