PL da Dosimetria não tem a menor chance de ser votado, diz Rui Falcão

Diferente da PEC da blindagem, que era a PEC, e o Lula não poderia interferir. Isso aqui é projeto de lei, precisaria votar na Câmara, votar no Senado, Lula vetar, votar para derrubar o veto, e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou que isso aí não pode ser feito dessa maneira.

O Paulinho criou esse caminho transverso, de dosimetria, para ganhar um pouco de projeção. Isso aí não tem a menor possibilidade de ser votado e muito menos fazendo contrapartida, 'ou apoia isso, ou não vota Imposto de Renda'. O próprio presidente da Casa já disse que não tem a ver uma coisa com a outra.

Deputado federal Rui Falcão (PT-SP)

O parlamentar defende que pedidos de redução de pena devem seguir o caminho jurídico convencional, e critica tentativas de beneficiar aliados de Bolsonaro por meio de mudanças na legislação.

Se querem redução de pena, façam o caminho legal, que é um pedido de revisão de pena feito pelos advogados de cada réu, para ver se diminui a pena.

Também não se pode reduzir pena de dois casos específicos, atentado contra o Estado de Direito e tentativa de golpe, que é o que querem fazer para tentar reduzir as penas do Bolsonaro.

Fim do IR até R$ 5 mil é a pauta mais importante, diz Rui Falcão

Rui Falcão considera a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês a pauta econômica mais relevante, destacando benefícios à classe média e aos trabalhadores formais, com texto relatado pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e expectativa de aprovação rápida.