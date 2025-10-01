Proposta da reforma administrativa inclui teto para titulares de cartório

Proposta quer instituir teto salarial a novos titulares, já que é a ocupação mais bem paga do país. Como titulares não são funcionários públicos, não estão sujeitos ao teto do funcionalismo (o equivalente ao salário de um ministro do STF, que hoje é de R$ 46 mil). Dados da Receita mostram que "titular de cartório" tem renda média mensal de R$ 156 mil, como mostrou reportagem da série "Brasil dos Privilégios".

Texto propõe impor teto apenas aos oficiais que assumirem cartórios após a reforma. "O excedente de emolumentos, caso exista, será direcionado primeiramente para manter fundos de gratuidades e equalização", diz.

Proposta muda tipo de cadastro do CPF para o CNPJ dos titulares. Hoje, os cartórios são vinculados ao CPF dos delegatários (como são chamados os responsáveis pelos cartórios). Isso tem dificultado os direitos trabalhistas dos funcionários, que ficam num "limbo jurídico", conforme revelou o UOL. A reforma propõe que os oficiais passem a administrar as unidades mediante CNPJ, "com personalidade jurídica própria e responsabilização do titular pelos danos causados, inclusive de seus funcionários".

Texto propõe padronização de repasses dos cartórios ao Estado. Hoje, devido à influência do lobby, leis aprovadas nas assembleias legislativas referentes a repasses dos cartórios para o poder público acabam abrindo brechas para benesses a desembargadores, "penduricalhos" a promotores e supersalários a tabeliães, conforme reportagem do UOL Prime. Os repasses se referem às taxas de fiscalização, que também variam de estado para estado. A reforma propõe a instituição de uma lei nacional para fixar uma taxa única.

Texto destaca diferença entre registro civil e outros tipos de cartórios. É no registro civil que são feitos documentos cuja primeira via é gratuita como certidões de nascimento. A arrecadação do registro civil é consideravelmente menor do que a de registro de imóveis, por exemplo, que lidam com documentos que custam mais.