Mariana Sanches: Shutdown é queda de braço sem fim óbvio e pode custar caro

O shutdown nos Estados Unidos já paralisa boa parte do governo federal e afeta serviços públicos e a rotina em Washington. Para Mariana Sanches, colunista do UOL, no UOL News, do Canal UOL, o impasse não tem solução à vista e ameaça os dois lados politicamente e pode custar caro.

De fato, o que está acontecendo agora é que boa parte do governo americano está parado, está paralisado, não vai haver, por exemplo, o relatório de desemprego que era esperado para semana que vem. Dá para a gente fazer uma analogia do shutdown com a nossa CPI, digamos assim. As pessoas sabem como o shutdown começa e não sabem como ele termina. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nunca se sabe em quem recairá o custo político da paralisação de atividades do governo federal americano.

A colunista ressalta que o cenário é de confronto e incerteza, com riscos para ambos os partidos e para o funcionamento do Estado.