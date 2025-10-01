Quem é Binho Galinha, deputado baiano acusado de chefiar milícia

Investigações o colocam como chefe de milícia. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público da Bahia, o parlamentar lideraria uma organização criminosa armada com atuação em jogo do bicho, agiotagem, lavagem de dinheiro e receptação de veículos. O grupo também é acusado de usar policiais civis e militares como braço armado para cobranças com ameaça de morte.

Família também é investigada. As investigações apontam que a esposa de Binho, Mayana Cerqueira da Silva, ajudava na movimentação financeira por meio de empresas de fachada. O filho do casal, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, também foi citado como participante, em uma espécie de "aprendizado" dentro do esquema. Ambos já foram presos em operações anteriores.

Operações ocorrem desde 2023. O nome de Binho passou a aparecer em investigações a partir de dezembro de 2023, quando foi deflagrada a Operação El Patrón. Desde então, uma série de ações policiais — como as operações Hybris e Estado Anômico — atingiram diretamente o deputado e seus aliados. Em uma delas, a Justiça bloqueou R$ 200 milhões em bens do grupo, incluindo fazendas, imóveis urbanos e veículos de luxo.

1º.out.2025 - Equipes em operação na casa de Binho Galinha Imagem: Jeferson Silva / Ascom SSP

O que diz o deputado: Alvo de buscas e denúncias, Binho Galinha tem negado participação em atividades criminosas. Em nota divulgada após as primeiras operações, afirmou estar "à disposição da Justiça" e garantiu que "tudo será esclarecido no momento próprio". Ele segue exercendo o mandato, mas responde a processos que tramitam na Justiça baiana.