18 deputados não votaram na isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000

Carolina Nogueira e Luccas Lucena
Do UOL, em Brasília e São Paulo
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o relator do projeto de isenção do IR, Arthur Lira (PP-AL) Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Dezoito deputados não votaram no projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 mensais. A proposta foi aprovada com 493 votos favoráveis e nenhum contrário.

O que aconteceu

Não votaram seis deputados do PL, três do MDB, dois do PP, dois do Podemos, dois do União Brasil, um do PDT, um do PSD e um do PT. A do PT é a deputada Luizianne Lins (CE), que está na flotilha humanitária interceptada por Israel hoje, que levaria alimentos e medicamentos a Gaza. Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, também está na lista. Veja quem não votou:

  • Detinha (PL-MA)
  • Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
  • Fábio Macedo (Podemos-MA)
  • Fausto Pinato (PP-SP)
  • Geraldo Mendes (União-PR)
  • Hercílio Diniz (MDB-MG)
  • José Medeiros (PL-MT)
  • Juarez Costa (MDB-MT)
  • Luciano Alves (PSD-PR)
  • Luizianne Lins (PT-CE)
  • Marcos Soares (União-RJ)
  • Mauro Benevides (PDT-CE)
  • Nelinho Freitas (MDB-CE)
  • Nelson Barbudo (PL-MT)
  • Pastor Marco Feliciano (PL-SP)
  • Samuel Santos (Podemos-GO)
  • Vinicius Gurgel (PL-AP)
  • Zé Adriano (PP-AC)

O projeto, relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), foi aprovado na comissão especial em julho. Agora, segue para análise do Senado.

Lira manteve o texto aprovado na comissão com os principais pontos apresentados pelo governo. Em outros, ampliou o benefício. Além da isenção para quem ganha até R$ 5.000, o texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.

Isenção do IR é a principal pauta do governo. A proposta é uma das mais relevantes da gestão petista e deverá ser utilizada em 2026 para melhorar a popularidade e ajudar na possível reeleição do presidente Lula (PT). O projeto também tem apelo para os parlamentares em suas bases eleitorais.

Lula entrou nas negociações. Ele almoçou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ontem. Hoje chamou alguns líderes do Centrão para reforçar o apoio ao projeto e discutir o desembarque de dois partidos da base do governo.

