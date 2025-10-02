Josias: 'Consciência de Hugo Motta começa a doer após ter sido tostada'

A tentativa de Hugo Motta de reverter a imagem negativa da Câmara após a PEC da Blindagem evidencia reação tardia à pressão popular, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. O comentarista aponta que o presidente da Câmara só priorizou a isenção do Imposto de Renda após críticas e protestos, e que o retrocesso ainda marca a gestão na Câmara, mesmo após avanços pontuais.

A consciência é como o apêndice. A pessoa só se preocupa quando começa a doer. O Hugo Mota, ele pisava no interesse público, distraído, quando presidiu a aprovação da PEC da pilantragem, da do requerimento de urgência para anistia e só depois de ter sido tostada em asfalto quente a consciência do chefe da câmara se deu conta de que a isenção do imposto de renda aguardava na fila há seis meses.

Josias de Souza