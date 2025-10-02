Josias: 'Consciência de Hugo Motta começa a doer após ter sido tostada'

A tentativa de Hugo Motta de reverter a imagem negativa da Câmara após a PEC da Blindagem evidencia reação tardia à pressão popular, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. O comentarista aponta que o presidente da Câmara só priorizou a isenção do Imposto de Renda após críticas e protestos, e que o retrocesso ainda marca a gestão na Câmara, mesmo após avanços pontuais.
A consciência é como o apêndice. A pessoa só se preocupa quando começa a doer. O Hugo Mota, ele pisava no interesse público, distraído, quando presidiu a aprovação da PEC da pilantragem, da do requerimento de urgência para anistia e só depois de ter sido tostada em asfalto quente a consciência do chefe da câmara se deu conta de que a isenção do imposto de renda aguardava na fila há seis meses.
Josias de Souza
Agora o Motta vai às redes sociais, chama de histórica a aprovação da proposta sobre o imposto de renda, pede que a novidade seja lembrada como uma conquista coletiva, um gesto concreto de que a Câmara sabe ouvir, sabe decidir, vista desde o meio fio. A história escrita pelo Hugo Motta, pelos oligarcas do Centrão e pela facção bolsonarista na Câmara, essa história é um pesadelo do qual as ruas acordaram.
Josias de Souza
Segundo Josias, Motta tenta associar a aprovação da isenção a um gesto popular, mas confunde memória curta do eleitor com consciência limpa, sem conseguir mudar a percepção de distanciamento.
Com o esforço para imprimir as digitais numa providência que até anteontem era ignorada, o Hugo Motta confunde memória fraca com consciência limpa. Mas nem a lembrança fraca, débil do eleitorado brasileiro será capaz de transformar a Câmara dos dias atuais numa instituição amiga do povo, como disse Hugo Motta, que está do lado de quem acorda cedo. Esse é um milagre difícil de se concretizar.
Josias de Souza
Mariana Sanches: 'Trump tem no shutdown desculpa pra demitir trabalhadores'
O Trump não parece muito incomodado com o shutdown em relação ao governo. Na verdade, ele tem conseguido usar essa paralisia para tomar algumas medidas que ele já pretendia tomar, como cortes de funcionários do governo. O Trump inclusive chegou a criar um departamento que lá no começo do governo foi dirigido pelo bilionário Elon Musk para justamente cortar funcionários, e agora ele conseguiu. A justificativa é perfeita, veja, não há salário a ser pago para os funcionários e não posso cortá-los e ele está fazendo exatamente isso, está cortando, prometendo aos funcionários, por exemplo, do departamento de trabalho, até pediu para que eles levassem para casa os notebooks para poderem ser notificados de sua demissão durante o shutdown.
Mariana Sanches
Informações de Israel sobre flotilha não são confiáveis, diz Glauber
A última informação é que foi gravada por ela e pelos demais ativistas, até porque as informações dadas publicamente pelo Estado de Israel não podem ser consideradas confiáveis. Eles foram para um canal público dizer que os ativistas estão em segurança, mas nós não podemos confiar nisso, até porque todas as informações que eles já deram no passado, inclusive sobre o que está acontecendo em Gaza, o genocídio contra o povo palestino, nos leva a ter muita desconfiança.
Glauber Braga
O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.
Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.