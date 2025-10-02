Licença de Zambelli, presa na Itália, acaba hoje; o que acontece na Câmara

Impossibilitada de frequentar a Câmara, Zambelli pode perder o mandato por faltas. De acordo com o que estabelece a Constituição, um deputado só pode faltar sem justificativa a um terço das sessões plenárias do ano legislativo.

Até o momento, Zambelli não tem nenhuma falta não justificada. A assessoria de imprensa da Câmara afirmou que não é possível prever o número total de sessões plenárias que acontecerão até o fim do ano, portanto, não é possível concluir agora se e quando Zambelli ultrapassaria o limite máximo de faltas.

Defesa da deputada busca soluções. Ao UOL, o advogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi, afirmou que vai ver o que pode ser feito administrativamente.

Zambelli não está recebendo salário. Os pagamentos à deputada foram suspensos após determinação do ministro Alexandre de Moraes em decorrência da condenação e, segundo a Câmara, não voltarão após o fim da licença até decisão judicial em contrário.

Zambelli enfrenta processo de cassação

Além da possível perda de mandato por faltas, Carla Zambelli pode perder o mandato por causa da condenação criminal. A Constituição determina que um deputado condenado criminalmente deve ser cassado após o trânsito em julgado.